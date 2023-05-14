Тюменские «бабушки особого назначения» включились в работу по профилактике пожаров Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские «бабушки особого назначения» включились в работу по профилактике пожаров. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Волонтеры вооружились листовками и вышли на улицы города, чтобы напомнить жителям о правилах пожарной безопасности.

- Люди равнодушно мимо не проходят! Население областной столицы приветливое и общительное. В арсенале у нас всегда есть буклеты о правилах пожарной безопасности, мошенниках и, конечно, памятки о том, как сохранить свое здоровье делится командный лидер проекта «Бабушки особого назначения» Масхуда Давлетшина.

Авторы инициативы приглашают представителей старшего поколения присоединиться к рядам активистов.