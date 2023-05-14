В Тюменской области спасатели боролись с девятью лесными пожарами за день

Фото предоставлено КП

Сегодня, в Тюменской области, по данным на утро 14 мая, зафиксировано 9 лесных пожаров на площади 5 671 га. Пять из них локализованы на общей площади 2 570 га. За прошедшие сутки 13 мая зафиксировано 2 новых лесных пожара и ликвидирован один лесной пожар на площади 211,4 га.

Как передает информационный центр правительства Тюменской области, в регионе действуют 9 ландшафтных пожаров на общей площади 1 039,5 га. За сутки действовало 17 пожаров на общей площади 1 102 га, ликвидировано 8 ландшафтных пожаров на площади 63,225 га.

Тушением природных пожаров занимаются в общей сложности 992 человека, используется 177 единиц техники, в том числе активное применение авиации. Так, для тушения природных пожаров используются 2 вертолета МИ-8, 2 вертолета МИ-26, 1 вертолет КА-32 и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки произведено 252 слива воды общим объемом 1 607,5 тонны.

Власти региона заверяют, что населенные пункты находятся под защитой подразделений МЧС и региональной противопожарной службы, сейчас в непосредственной угрозы нет.