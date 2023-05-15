Названа сумма выплат для погорельцев из Тюменской области, которые потеряли дом в результате природного пожара

Фото: пресс-служба Информационного центра правительства Тюменской области.

В Тюменской области установили стоимость квадратного метра, исходя из которой правительство станет выплачивать денежные средства для погорельцев, чьи дома уничтожили природные пожары.

Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление правительства «Об оказании помощи гражданам в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в результате пожара в селах Салаирка, Успенка, Речкина, Богандинский Тюменского района».

От ландшафтных возгораний пострадала 21 семья, они уже получили материальную помощь на первоочередные нужды в размере 50 тысяч рублей.

– 72 тысячи рублей за квадратный метр. Исходя из этой средней стоимости, будут рассчитаны выплаты для жителей Тюменского района, которые лишились единственного жилья в результате природных пожаров. Кроме того, выплатим погорельцам 250 тысяч рублей за баню и 50 тысяч рублей за надворные постройки, – уточнил глава региона Александр Моор.

Губернатор пообещал, что с выплатами компенсаций затягивать не станут, они начнутся в самое ближайшее время.