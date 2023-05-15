К 15 мая спасателям удалось полностью потушить пожары в Ишимском и Аромашевском районах Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Ландшафтные пожары в Тюменской области удалось полностью ликвидировать в Ишимском и Аромашевском районах, рассказали в информационном центре регионального правительства.

– На сегодняшнее утро природных пожаров не зарегистрировано. Все усилия сосредоточены на патрулировании и профилактической работе, чтобы не допустить новых возгораний. Силы и средства для этого есть, – сообщил глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

В Тюменской области ситуация с пожарами находится под контролем, угрозы распространения огня на населенные пункты сейчас нет, уточнили в правительстве.

Отметим, что за сутки спасателям МЧС и сотрудникам противопожарных служб удалось ликвидировать 13 природных возгораний на площади более 527 гектаров. В регионе по-прежнему действуют восемь лесных пожаров, пять из них локализованы.