Журналистка Саша Сулим сняла подкаст об исчезновении детей в Тюмени и громком деле Виталия Бережного

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Журналистка Саша Сулим стала гостем подкаста «Дело», где рассказывается о громких криминальных историях. В этот раз темой обсуждений стали таинственные исчезновения детей в Тюмени, начавшиеся еще с 90-х годах, а также убийство 8-летней Насти Муравьевой, в котором обвиняется бывший полицейский Виталий Бережной.

Сначала девушка рассказала ведущим о Лесобазе - районе, где жила погибшая девочка. По ее словам, там обитают не очень благополучные люди, большинство из которых злоупотребляют спиртным.

- Это гетто, но дело не в убогости архитектуры. Ты приезжаешь туда в 11 утра, а все люди, которых ты встречаешь - они уже нетрезвы, - говорит журналистка.

Такого же мнения Саша и о родственниках ребенка.

- Ее папа - типичный представить это района. Он понял, что его дочь пропала, только к концу дня. Бабушка - тоже: подойдет к точке, где располагались поисковики, с пакетом пиваса, спросит о поисках и пойдет дальше заниматься своими делами, - заключила журналистка.

Также журналистка напомнила, что Настя Муравьева - не первый пропавший ребенок. Каждый раз истории были связаны с долгой и трудной дорогой из школы до дома или наоборот, при этом дела никак не связывали и не объединяли друг с другом. А затем в Тюмень приехал следователь Дмитрий Кирюхин, работавший в головном розыске в Санкт-Петербурге, который должен был искать пропавшую Аню Анисимову. Он сразу сказал, что в городе орудует маньяк.

- В 2011 году дела объединили, тем самым признав, что маньяк есть. С 1997 года были найдены два тела. В желудке не было еды, тогда предположили, что маньяк похищал детей и морил их голодом. На одежде - следы сырости, значит, держал их в подвале, - рассказывает Саша.

Затем собравшиеся снова вернулись к страшной истории об убийстве Насти Муравьевой. В ходе разговора ведущие высказали свое недовольство по поводу роспуска присяжных, участвовавших в судебном заседании по делу Виталия Бережного. Это случилось сразу после того, как в соцсетях появилась информация, что они вынесут обвиняемому оправдательный приговор.

Подводя итого, ведущие высказали уверенность, что на данный момент слишком рано делать выводы о виновности или невиновности Виталия Бережного. Однако, если это не он, то самое страшное, что преступник до сих пор разгуливает на свободе.