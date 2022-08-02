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Происшествия2 августа 2022 8:47

В тюменском суде для Виталия Бережного начнут выбирать новых присяжных 13 сентября

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона
Сергей Швецов
В тюменском суде для Виталия Бережного начнут выбирать новых присяжных 13 сентября.

В тюменском суде для Виталия Бережного начнут выбирать новых присяжных 13 сентября.

Фото: Ольга Крыльцова

В тюменском суде 13 сентября состоится очередное заседание по делу в отношении Виталия Бережного, которого обвиняют в жестоком убийстве и изнасиловании 8-летней Насти Муравьевой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

– В Тюменском областном суде начнется процедура отбора нового состава присяжных заседателей, – уточнили в ведомстве.

Напомним, что прежний состав присяжных распустили. Дело в том, что кто-то из них слил в интернет вердикт.

Как поясняли в суде, присяжные нарушили тайну совещательной комнаты. Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты.

В средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах появилась информация о якобы состоявшемся вердикте присяжных, хотя в судебном заседании он оглашен не был.