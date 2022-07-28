Суд в Тюмени распустил присяжных по делу об убийстве 8-летней Насти Муравьевой: кто-то слил в интернет приговор предполагаемому убийце

В Тюмени присяжные слили в интернет вердикт обвиняемому в убийстве Насти Муравьевой. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский областной суд наберет новых присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в отношении Виталия Бережного, которого обвиняют в жестоком убийстве и изнасиловании 8-летней Насти Муравьевой. Этих же распустят: кто-то слил в интернет вердикт.

– Присяжные нарушили тайну совещательной комнаты. Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты. В средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах появилась информация о якобы состоявшемся вердикте присяжных, хотя в судебном заседании он оглашен не был, – пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Таким образом, вердикт коллегии признан официально несостоявшимся. Теперь, заявили в ведомстве, судебный процесс по этому делу начнется с самого начала.

Стоит отметить, что в одном из местных telegram-каналов разместили сведения, что присяжные оправдали Бережного. Такое решение может повлиять на будущее силовиков, которые нашли предполагаемого убийцу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Бережной написал письмо президенту России Владимиру Путину. Его он также адресовал председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову и генеральному прокурору Игорю Краснову. Подозреваемый в тяжком преступлении просит проверить проведенные экспертизы, а также снова пожаловался на действия полицейских: Бережной уверяет, что его пытали током.

В письме, которое оказалось в распоряжении редакции «Комсомольской правды» – Тюмень», говорится, что в результате первой экспертизы специалисты не нашли в препаратах, взятых с тела убитой школьницы, следов семенной жидкости. После второй экспертизы обнаружили постороннюю ДНК, но этого количества оказалось недостаточно для анализа. Однако, по словам предполагаемого убийцы и насильника, третья экспертиза, которую сделали уже в Москве через 2 с половиной часа после предыдущей, показала, что все нормально: такого количества ДНК достаточно.