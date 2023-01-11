В Тюменской областной думе открылась памятная выставка к 75-летию Сергея Корепанова

Фото: duma72.ru

В Тюменской областной думе открылась выставка «Дорога длиною в жизнь», посвящённая 75-летию Сергея Евгеньевича Корепанова, ушедшего из жизни 28 июня 2022 года. 6 января экс-председателю регионального парламента, возглавлявшему облдуму почти четверть века, исполнилось бы 75 лет.

Фото: duma72.ru

Выставка «Дорога длиною в жизнь» рассказывает биографию Сергея Корепанова: о его работе в Салехардском объединённом авиаотряде, о комсомольской юности и работе в партиях, а потом и в законодательных органах власти ЯНАО. Здесь же можно увидеть награды Сергея Евгеньевича, которые говорят о нем как о незаурядном политическом деятеле.

Фото: duma72.ru

Как отметил заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов, несмотря на то, что со дня смерти Корепанова прошло больше полугода, его незримое присутствие ощущается до сих пор.

– Он сыграл очень важную роль в истории нашего региона, сделал многое для укрепления добрых отношений трех субъектов, и это стало определяющим фактором социально-экономического развития Тюменской области, Югры и Ямала, – подчеркнул Андрей Артюхов.

Почётный гражданин Тюменской области Анатолий Омельчук сделал акцент на том, что, несмотря на все испытания и непростой жизненный путь, Корепанов «сохранил в своей душе светлое, искреннее и даже юношеское отношение к жизни».

Вдова Сергея Евгеньевича Тамара Афанасьевна поблагодарила организаторов выставки и всех, кто пришел почтить его память.