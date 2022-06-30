В Тюмени простились с председателем областной думы Сергеем Корепановым

В Тюмени простились с Сергеем Корепановым Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Сотни красных роз, траурные венки и гроб с телом безвременно ушедшего председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, покрытый российским триколором. По левую сторону от гроба – семья спикера регионального парламента, по правую – представители власти, в зале – те, для кого Сергей Евгеньевич стал глыбой региональной политики. Так прошла церемония прощания с человеком, который отдал всего себя для развития региона.

«Ушел из жизни крупный государственный деятель, посвятивший себя служению жителям прекрасной Тюменской земли и много сделавший для процветания родного края. Без малого четверть века Сергей Евгеньевич возглавлял Тюменскую областную думу. На этом посту он внес вклад в реализацию масштабных экономических и социальных программ региона. Он был эффективным руководителем, мудрым наставником, верным товарищем, чутким и отзывчивым. Таким Сергей Евгеньевич Корепанов навсегда запомнится коллегам, друзьям и всем, кто знал этого человека», – говорится в телеграмме, направленной мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Гроб с телом Корепанова стоял на сцене филармонии Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил неоценимый вклад Корепанова в развитие региона и вспомнил одну интересную историю, связанную с председателем облдумы.

– Помню, мы были в одной из заграничных командировок, – вспоминает полпред. – Что меня удивило в Сергее Евгеньевиче, так это его безупречное знание немецкого языка. Так что, как вы понимаете, проблем с общением с иностранцами у нас не возникло. Спи спокойно, пусть земля будет тебе пухом.

Семья Сергея Евгеньевича Корепанова Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что Корепанов обладал энциклопедическими знаниями. Однако на каждой встрече и совещании обязательно всё записывал, много и подробно. Причем эта особенность вошла в его жизнь со студенческих лет.

– Меня всегда это удивляло, – признается со сцены Александр Викторович. – Это очень полезная привычка для молодых политиков, потому что все записи структурированы. Сергей Евгеньевич, вас будет не хватать всем. Мы завершим все наши планы, память о вас навсегда сохранится в наших сердцах.

Попрощаться с Сергеем Евгеньевичем приехали его коллеги с Ямала, включая экс-министра Минприроды Дмитрия Кобылкина и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. С ними Корепанов работал «рука об руку», ведь председатель облдумы был неразрывно связан с северным регионом с молодости.

– Сергей Евгеньевич сделал очень много для нашего края, поэтому для нас это огромная утрата. На Ямале любили его за душевность, теплоту, доброту. Когда формировался Ямало-Ненецкий автономный округ, он находил ответы на многие вопросы, – отметил Дмитрий Артюхов.

Вокруг гроба - сотни цветов и венков Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Похоронят Корепанова на Червишевском кладбище Тюмени. «Комсомольская правда» – Тюмень» приносит свои искренние соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Евгеньевича.

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