Тюменцам рассказали, как вести себя при угрозе теракта.

Тюменцам рассказали алгоритм действий при угрозе теракта. Главное правило - если вы обнаружили подозрительный предмет, то ни в коем случае не трогайте и не вскрывайте его.

Спросите у находящихся рядом людей нет ли среди них владельца. Если хозяина нет, сообщите о найденном предмете сотрудникам спецслужб, владельцу учреждения или водителю (если предмет найден в транспорте), позвоните в правоохранительные органы — 112.

При взрыве или стрельбе немедленно падайте на землю, лучше под укрытие, прикрыв голову руками.

Стоит как можно скорее покинуть опасную зону. Не нужно паниковать, по возможности попытайтесь помочь пострадавшим.

Не снимайте фото и видео!

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, что в городах Тюменской области эвакуируют школы из-за звонков о заложенных в них взрывных устройствах. В Ишиме и Тобольске два дня подряд эвакуировали детей из школ.

Можно также посмотреть список мест для массовой эвакуации граждан в Тобольске.

В ноябре тюменский губернатор подписал новое постановление о массовой эвакуации на случай ЧС.