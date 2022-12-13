В Тюменской области вновь эвакуируют школы из-за угрозы взрыва

В Тюменской области массово эвакуируют школы. Фото: соцсети.

Для школьников Ишима и Тобольска учебный день вновь начался с эвакуации. В администрации Ишима подтвердили, что на электронные адреса учебных заведений вновь поступают сообщения о минировании.

– Как и днём ранее, на электронную почту общеобразовательных учреждений поступило анонимное сообщение о террористической угрозе. Проведена эвакуация учащихся и персонала всех школ города. Полицейские проводят обследование зданий. Работает оперативно-следственная группа со служебными собаками. Учебный процесс будет возобновлен сразу же после проведённой проверки помещений. В некоторых школах дети уже приступили к занятиям, – сообщили в администрации города.

До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены и 14 декабря образовательный процесс продолжится в обычном режиме.

Также известно об эвакуации в тобольских школах № 2, 9, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Вероятно, сегодня эвакуация будет не такой массовой, так как утром для школьников 1 – 4 классов были отменены занятия из-за низкой температуры воздуха на улице.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в Тобольске перечислили все места для массовой эвакуации граждан.