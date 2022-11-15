В Тобольске перечислили все места для массовой эвакуации граждан

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В администрации Тобольска утвердили эвакуационные пункты, на которые необходимо проследовать после получении распоряжения об эвакуации

Перечень сборных пунктов эвакуационных пунктов, создаваемых на базе учреждений и учебных заведений города, следующий:

1. СЭП № 1 МАОУ «СОШ № 20». Мкр. «Менделеево», тел. 36-23-17;

2. СЭП № 2 МАОУ «СОШ № 2». Мкр. «Иртышский», тел. 33-23-96;

3. СЭП № 3 МАОУ «СОШ № 15» (корп. 2). Савинский затон, ул. Береговая, 12, тел. 22-33-23, тел. 22-39-24;

4. СЭП № 4 МАОУ «СОШ № 5». 6-й мкр., стр. 60, тел. 25-28-91;

5. СЭП № 5 ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» (педколледж). Ул. Знаменского, 52а, тел. 34-80-10 (доб. 1);

6. СЭП № 6 ГАПОУ СПО ТО «Тобольский колледж им. В. Солдатова». Ул. Ремезова, 27а, тел. 24-66-20;

7. СЭП № 7 МАОУ «СОШ № 15». Ул. Пушкина, 22, тел. 22-33-23;

8. СЭП № 8 МАОУ «СОШ № 1». Ул. Ленина, 26, тел. 22-32-44;

9. СЭП № 9 МАОУ «СОШ № 14». Мкр. «Южный», стр. 5, тел 22-11-73;

10. СЭП № 10 МАОУ «СОШ № 6». Пос. Сумкино, ул. Мира, 8, тел. 26-07-49;

11. СЭП № 11 МАОУ «СОШ № 7». 7-й мкр., стр. 53, тел. 25-28-87;

12. СЭП № 12 МАОУ «СОШ № 17». 7а мкр., стр. 6а, тел. 39-48-66;

13. СЭП № 13 МАОУ «СОШ № 18» 9-й мкр., стр. 12, тел. 25-44-63;

14. СЭП № 14 МАОУ «СОШ № 9» (корп. 2). 4-й мкр., стр. 41, тел. 25-28-83;

15. СЭП № 15 МАОУ «СОШ № 9». 4-й мкр., стр. 47, тел. 25-27-85;

16. СЭП № 16 МАОУ «СОШ № 16». 10-й мкр., стр. 53, тел. 26-26-84 (доб. 202);

17. СЭП № 17 МАОУ «СОШ № 13». Ул. Ремезова, 36, тел. 22-67-83;

18. СЭП № 18 МАОУ «СОШ № 12». 8-й мкр., стр. 42, тел. 25-06-99;

19. СЭП № 19 МАУК «Центр искусств и культуры». 6-й мкр., стр. 52, тел. 25-84-19;

20. СЭП № 20 ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» (структурное подразделение Тобольский драматический театр). 4-й мкр., стр. 66, тел. 27-56-30;

Всю информацию о том, как работают данные пункты, можно получить у специалистов МКУ «Управление по ГОЧС» (тел. 246-704, 226-870).

Пункты массовой эвакуации будут действовать в случае природных и техногенных ЧС различного характера. В случае угрозы ЧС тюменцев будут предупреждать с помощью SMS-сообщений. Операторы связи разошлют письма, в которых сообщат, что делать людям.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о проверке в Тюмени централизованной системы оповещения с перехватом эфира теле- и радиовещания.