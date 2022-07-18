В Тюмени 20 июля зазвучат сирены. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени 20 июля с 10.40 до 11.00 будут звучать сирены. Местные власти намерены проверить централизованную систему оповещения с перехватом эфира теле- и радиовещания.

– Звучание сирен означает сигнал «Внимание всем!». Услышав его, каждый гражданин должен сразу включить приёмники проводного, беспроводного вещания, радиовещания и телевидения, проверить SMS-сообщения, прослушать официальную информацию о ЧС и мерах собственной безопасности и оповестить соседей, родственников и знакомых, – рассказали в департаменте безопасности жизнедеятельности.

Также, чтобы получить дополнительные инструкции, нужно держать приёмники включёнными.