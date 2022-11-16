Тюменский губернатор подписал новое постановление о массовой эвакуации на случай ЧС

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В постановлении о массовой эвакуации, которое было опубликовано на портале правовой информации 15 ноября, расписан порядок действий на случай ЧС различного характера. Александр Моор подписал этот документ еще 9 ноября.

В соответствии с этим постановлением в случае чрезвычайной ситуации ответственные лица будут определять зону угрозы, а затем принимать решение об эвакуации жителей. Людей из зоны ЧС будут вывозить в определенные для этого пункты временного размещения, которые будут развернуты по сигналу. Население об опасности будут оповещать с помощью СМС-сообщений и систем оповещения.

Свозить тюменцев к пунктам временного размещения будут автобусы, но возможно и создание пеших колонн с сопровождением.

Под пункты временного размещения эвакуированных определили общественные здания и сооружения: школы, детсады, административные и другие здания независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. Летом возможно развертывание полевых пунктов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что власти Тобольска опубликовали список пунктов массовой эвакуации.