«В России всегда любили спорт»: депутаты облдумы поддерживают тюменских олимпийцев

Депутаты облдумы поддерживают тюменских олимпийцев. Фото - duma72.ru.

Депутаты областной думы поддерживают тюменских олимпийцев. Заместитель председателя комитета по экономической политике и природопользованию Виктор Рейн, например, всю свою жизнь активно занимается спортом (он является почетным президентом областной федерации по волейболу). Поэтому для него важно, как выступают наши олимпийцы в Пекине.

– В России всегда любили спорт. Многие помнят, как горячо мы болели за выступление сборной СССР на международных соревнованиях. И сейчас много тех, кто смотрит зимние Олимпийские игры, болеет и сопереживает выступлению наших спортсменов. Особенно хочется отметить федерацию лыжных гонок, которую возглавляет Елена Вяльбе. Наши лыжники добилась очень серьезных успехов на стартах в Пекине. Золото в эстафете у мужчин и женщин – наглядное тому подтверждение, – заявил депутат.

Рейн уверен, что ресурс нашей команды еще не исчерпан и медали обязательно будут. По его словам, тюменцы вправе ожидать высокие награды.

– Надо подтянуться нашим хоккеистам. Есть новые виды спорта, где мы тоже можем побороться за медали. Наша сборная достаточно сильная и может претендовать на более высокие места в общекомандном зачете. Не сомневаюсь, что Тюмень будет встречать своих спортсменов на самом высоком уровне, – отметил Виктор Рейн.

На спортивную тему высказался и заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам, региональный координатор проекта «Единой России» «Старшее поколение», руководитель регионального совета сторонников партии, председатель Союза ветеранов Ямала Фуат Сайфитдинов. Он отметил, что Тюменская область – это территория с суровым климатом.

– Ямало-Ненецкий автономный округ, интересы жителей которого я представляю в Тюменской областной Думе, ещё более северный. Поэтому Зимняя Олимпиада – очень близка мне и моим землякам. Слежу за такими видами спорта, как лыжи, биатлон, коньки, хоккей. Каждое утро у меня начинается со спортивных новостей, как и у многих моих соотечественников, – рассказал Фуат Сайфитдинов.

Он отметил большой вклад тюменцев в Зимние Олимпийские игры: «Мы гордимся олимпийскими чемпионами, среди которых наши замечательные земляки-тюменцы: Татьяна Сорина, Денис Спицов, Сергей Устюгов. Они – пример для молодежи».

Кроме того, законодатель сообщил, что всей души болеет за фигуристку Камилу Валиеву. «В мире отечественного спорта не было такого единения разных людей, как в защиту спортсменки. Хрупкая, лучезарная, совсем юная Камила – ангел фигурного катания. Хочется, чтобы у неё всё получилось!».

К сожалению, Валиева не смогла взять индивидуальную медаль. Она заняла четвертое место. Однако первые два места на пьедестале все же у россиянок.

Напомним, что 27-летняя уроженка Краснотурьинска Свердловской области Татьяна Сорина, которая представляет Тюменскую область, стала олимпийской чемпионкой. Она выиграла эстафету 4 на 5 километров вместе с тремя девушками из сборной России – Вероникой Степановой, Юлией Ступак и Натальей Непряевой.

Их поздравил в социальных сетях глава региона Александр Моор: «Золотые девушки! Наша женская сборная по лыжам завоевала первое место в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе команды третий этап бежала тюменка Татьяна Сорина. Она принесла Тюменской области первую золотую медаль на этих зимних Олимпийских играх. Какие все молодцы! Юлия Ступак, Наталья Непряева, Вероника Степанова. Поздравляю! Очень важная и заслуженная победа!».

Кроме того, мужская сборная России по лыжным гонкам, в составе которой тюменец Денис Спицов, взяла золото на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли золотые медали, лидируя всю гонку. Второе место заняла сборная Норвегии, третье – сборная Франции. Кстати, в последний раз отечественные спортсмены побеждали в лыжной эстафете среди мужчин 42 года назад, в 1980 году.

А до этого тюменский лыжник Денис Спицов завоевал серебро на зимней Олимпиаде-2022. Спортсмен стал вторым в скиатлоне на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Первое место у Александра Большунова.