Тюменцу, у которого сгорел дом в СНТ «Солнышко», выплатят 200 тысяч рублей после показаний соседа. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский районный суд удовлетворил иск прокуратуры в интересах владельца сгоревшего дачного дома площадью 36 квадратных метров в садовом товариществе «Солнышко». Теперь ему выплатят 200 тысяч рублей, ранее он получал только 50 тыс.

– Сосед потерпевшего рассказал, что на земельном участке истца до пожара находились летний дом, гараж, туалет, хозяйственные постройки, теплица, колодец и забор. На первом этаже летнего садового домика располагалась небольшая кухня и баня, а на втором – комната отдыха. После пожара на земельном участке ничего не осталось, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что дачники, проживавшие в СНТ «Солнышко», которое пострадало от ландшафтного пожара, получат крупные денежные компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

Так, собственники, у кого сгорели дома, в которых они прописаны и у кого это было единственное жилье, получат выплату по следующей формуле: площадь дома, поставленного на учет, умноженная на 50 648 рублей. Глава региона уточнил, что именно столько стоит строительство одного квадратного метра в этом районе.

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