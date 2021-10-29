Как будут ходить автобусы и маршрутки в Тюмени в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 Фото: Татьяна Коркина

Как будут ходить автобусы и маршрутки в Тюмени в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года? Отвечаем: городской пассажирский транспорт Тюмени с 1 по 3 ноября будет работать по графику выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс». Расписание движения автобусов можно узнать по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, как будут работать МФЦ в Тюмени в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, как будут работать больницы и, вообще, будет ли работать хоть что-то.