Как будут работать поликлиники и больницы в Тюмени в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Как будут работать поликлиники и больницы в Тюмени в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 Фото: Татьяна Коркина

Больницы и поликлиники Тюменской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут работать в обычном режиме. Об этом заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

По её словам, в будни учреждения здравоохранения будут работать с 8 до 20 часов, а 4 ноября, в День народного единства, принимать пациентов будут с 8 до 16 часов дежурные врачи и профильные специалисты.

Что касается пунктов вакцинации, то с 30 октября по 7 ноября 2021 они будут работать каждый день с 8 до 20 часов. Прививочные кабинеты в нерабочие дни заработают во всех поликлиниках региона.

– Что касается торговых центров, сегодня мы ставим задачу перенести расположенные там пункты вакцинации на площади, которые не закроют. То есть их перенесут ближе к магазинам продуктов питания. Эти пункты будут также работать полный рабочий день, – сообщила Наталья Логинова.