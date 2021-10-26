В Тюменской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года закроют все, кроме аптек и магазинов

В Тюменской области с 30 октября по 7 ноября 2021 закроют все, кроме аптек и магазинов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел жесткие ограничения на время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября 2021 года. В это время будет приостановлена деятельность всех предприятий, кроме производственных (энергетики, электро- и водоснабжения, службы организации связи). Не будут работать:

- кафе, рестораны, салоны красоты, театры, кинотеатры, музеи, спорткомплексы, торговые центры. Общепит будет работать в формате «навынос» и в формате доставки;

- школы, ссузы, вузы. Приостанавливают работу спортшколы, детские кружки и организации допобразования. Детские сады будут работать в формате дежурных групп.

Особое внимание уделяется группам риска. Для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями, не прошедшими вакцинацию, вводится режим самоизоляции. Все медучреждения продолжат работу в обычном режиме, а вся медицинская помощь продолжится в обычном режиме.

– Мы анализировали и просчитывали последствия и действия в рамках тех инструментов, которые у нас есть. Статистика по ковиду говорит, что действующих ограничений недостаточно. Каждый четвертый житель региона приносит домой ковид и заражает близких. Тяжело болеют даже дети. Поэтому так важно разорвать цепочку общественных связей и сбить волну, – подчеркнул Александр Моор.

По словам главы региона, обстановка очень напряженная: каждый день фиксируется более 300 заболевших – таких цифр не было за весь период пандемии. В регионе вынуждены увеличивать число коек в моногоспиталях, реанимациях, система здравоохранения перегружена как никогда – во многом из-за недостаточных темпов вакцинации.