Как будут работать МФЦ в Тюмени во период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года

будут работать МФЦ в Тюмени во период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Многофункциональные центры (МФЦ) в Тюмени в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года работать не будут. Единственное исключение – дни 30 октября и 2 ноября. С 8 утра до 20 часов вечера можно получить паспорта, водительские удостоверения и свидетельства о рождении, которые находятся в МФЦ.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства Тюменской области от 06.04.2020 № 306-рп «Об особенностях работы ГАУ ТО «МФЦ» в период действия режима повышенной готовности».

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года закроют всё, кроме аптек и магазинов. А ещё будут работать поликлиники больницы: здесь мы публиковали график их работы.