Жители села под Тюменью пожаловались прокурору на непригодную для питья воду
Фото: Вадим Бегун
Прокуратура Казанского района Тюменской области внесла в адрес директора муниципального предприятия, занимающегося вопросами ЖКХ, представление об устранении нарушений. Дело в том, что житель поселка Новоселезнево пожаловался первому заместителю прокурора региона Руфату Биктимерову. Мужчина рассказал, что вода в муниципалитете не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Все жалобы селянина подтвердились. После проверки воду продезинфицировали и промыли водопроводные сети, а ещё 85-ти потребителям пересчитали плату за холодную воду на общую сумму более 18,9 тысяч рублей.
Главного инженера предприятия за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде оштрафовали на 2 тысячи рублей.
Напомним, летом «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о вонючей воде в Тюмени. Очищали её при помощи активированного угля, прокуратура организовала проверку.