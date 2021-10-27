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Недвижимость27 октября 2021 7:02

Жители села под Тюменью пожаловались прокурору на непригодную для питья воду

Вопрос, правда, решили, но осадочек остался
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жители села под Тюменью пожаловались прокурору на непригодную для питья воду

Жители села под Тюменью пожаловались прокурору на непригодную для питья воду

Фото: Вадим Бегун

Прокуратура Казанского района Тюменской области внесла в адрес директора муниципального предприятия, занимающегося вопросами ЖКХ, представление об устранении нарушений. Дело в том, что житель поселка Новоселезнево пожаловался первому заместителю прокурора региона Руфату Биктимерову. Мужчина рассказал, что вода в муниципалитете не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Все жалобы селянина подтвердились. После проверки воду продезинфицировали и промыли водопроводные сети, а ещё 85-ти потребителям пересчитали плату за холодную воду на общую сумму более 18,9 тысяч рублей.

Главного инженера предприятия за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Напомним, летом «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о вонючей воде в Тюмени. Очищали её при помощи активированного угля, прокуратура организовала проверку.