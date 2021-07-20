В Тюмени в фильтры загрузили 15 тонн активированного угля после жалоб на вонь. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени в фильтры на метелевских водоочистных сооружениях загрузили 15 тонн активированного угля после жалоб на неприятный запах воды. Его местные жители заметили в минувшие выходные.

– Тура не в первый раз преподносит подобные неприятные сюрпризы. На случай ухудшения качества воды в реке на предприятии имеется необходимый запас активированного угля. Тем не менее нам потребовалось почти два дня, чтобы поочередно освободить и промыть все фильтры, а потом заполнить их углем. Интенсивность запаха удалось снизить еще вчера, – сообщил начальник цеха водоподготовки «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Черкашин.

По его словам, сейчас в город подается чистая и безопасная вода. В настоящее время специалисты предприятия промывают системы водоснабжения областного центра. Из системы будет сброшено более 20 тысяч кубометров воды.

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