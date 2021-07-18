У воды в Тюмени появился неприятный запах: специалисты объяснили почему Фото: Росводоканал Тюмень

У воды в Тюмени появился неприятный запах. Жители города, проживающие на Маяке, в районе Дома Обороны, Мыса, центральной части стали массово жаловаться на запах водопроводной воды. Как сообщали в Росводоканале Тюмени, чтобы избавить воду от запаха, связанного с сезонными изменениями в реке, в фильтры Метелевских водоочистных сооружений загрузили 15 тонн активированного угля.

После дождей значительно повысился уровень воды в Туре, со дна поднялись иловые массы, которые спровоцировали появление дополнительного запаха.

– Питьевая вода полностью безопасна для употребления. По химическими, органолептическим и бактериологическим показателям она соответствует установленным нормативам. Контроль качества питьевой воды на водозаборе осуществляется непрерывно. Изменение характера запаха не означает, что вода ухудшила свои показатели качества, – рассказал главный технолог «Росводоканал Тюмень» Аркадий Фомин.

Представители водоканала принесли извинения жителям Тюмени за временные неудобства и обещали в ближайшее время избавить воду от речного запаха.