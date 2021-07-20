Роспотребнадзор проверяет воду после жалоб тюменцев на неприятный запах. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Специалистам Управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступило несколько жалоб местных жителей на ухудшение качества питьевой воды. В частности, отмечен неприятный запах.

– Местный водоканал провел технологическую наладку работы сооружений, загрузил активированный уголь на скорые фильтры, также усилена ежедневная промывка скорых фильтров. По результатам производственного контроля ООО «Тюмень Водоканал», питьевая вода безопасна, – сообщили в ведомстве.

Специалисты провели отбор проб питьевой воды в мониторинговых точках. Теперь ее проверят в Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». О результатах лабораторных исследований надзорного ведомства будет сообщено дополнительно.