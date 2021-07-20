Прокуратура проверит «Тюмень водоканал» после жалоб на вонючую воду. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Прокуратура проверит ООО «Тюмень водоканал» после жалоб горожан на воду с душком. Ведомство инициировало внеплановую проверку.

– По требованию надзорного ведомства проверку проведет Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. По ее итогам контролирующим органом будет дана оценка соответствию питьевой воды требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования, – заявили в прокуратуре региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени в фильтры на метелевских водоочистных сооружениях загрузили 15 тонн активированного угля после жалоб на неприятный запах воды. Его местные жители заметили в минувшие выходные.

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