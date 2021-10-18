Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 18 октября 2021 года: расширяется коечный фонд

В Тюменской области расширяется коечный фонд из-за тревожной обстановки по коронавирусу. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 октября. Количество заболевших увеличилось на 295 и составило 66 247 человек, 24 скончались (2 137 всего).

Жители деревни Ачиры испуганы обстановкой по коронавирусу. В социальных сетях они рассказали, что больных каждый день забирает вертолет: «Вновь бушует болезнь. Сегодня восемь человек. Болеют учителя, школьники».

– Ачиры находятся в труднодоступном районе. Доступ сюда медицинских работников осуществляется с помощью санитарной авиации, вылеты вертолета планово осуществляются два раза в неделю. На сегодня 16 жителей этого населенного пункта проходят стационарное лечение, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В Тюменской области решили увеличить коечный фонд для больных коронавирусом. Для этого в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» подготовили 200 коек, снова перепрофилировав его на инфекционный профиль.

– В регионе работают 16 госпиталей на 2925 коек, свободный коечный фонд оценивается в 7%. Оценка эпидситуации в регионе ведется каждый день. При необходимости есть возможность оперативно развернуть медучреждения, находящиеся в резерве, – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В Тюменской области устранили все очаги коронавируса. Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

– В настоящее время в регионе нет очагов коронавирусной инфекции. Действующие ранее очаги в МАУ «Центр» города Тобольска, в истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов и в комплексном центре социального обслуживания населения Уватского муниципального района закрыты, – поделились хорошей новостью специалисты ведомства.

За последние сутки в России выявлено 34 303 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 997 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 717 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 992 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 223 312 летальных исходов, выздоровели 7 000 624 человека.