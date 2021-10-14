Плюс 200 коек: больных коронавирусом тюменцев снова везут в «Градостроитель»

Больных коронавирусом тюменцев снова везут в «Градостроитель». Фото - google.com.

В Тюменской области решили увеличить коечный фонд для больных коронавирусом. Для этого в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» подготовили 200 коек, снова перепрофилировав его на инфекционный профиль с завтрашнего дня.

– На 14 октября в регионе работает 16 госпиталей на 2925 коек, свободный коечный фонд оценивается в 7%. Оценка эпидситуации в регионе ведется в каждый день. При необходимости есть возможность оперативно развернуть медучреждения, находящиеся в резерве, – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что избежать инфекционного заболевания COVID-19 или перенести его в легкой форме, когда не требуется стационарное лечение, можно благодаря вакцинации.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменский «Градостроитель» возвращается к прежнему режиму работы. Учреждение на время закроют для санобработки. На сегодняшний день все пациенты завершили лечение.

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