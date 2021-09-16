Тюменский «Градостроитель» возвращается к прежнему режиму работы. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменский «Градостроитель» возвращается к прежнему режиму работы. Учреждение на время закроют для санобработки. На сегодняшний день все пациенты завершили лечение.

– На территории региона продолжают действовать 15 учреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число коек в этих учреждениях – 2440. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20,7%, – рассказали в оперштабе.

СПРАВКА «КП»

«Градостроитель» является лечебно-реабилитационным центром. Основное направление деятельности – реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Сейчас сюда будут также направляться на реабилитацию пациенты, тяжело перенесшие коронавирусную инфекцию и нуждающиеся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях.