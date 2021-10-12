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Здоровье12 октября 2021 8:23

«Каждый день на вертолете увозят людей». Жители Ачир испуганы обстановкой по коронавирусу

На сегодня 16 жителей этого населенного пункта проходят стационарное лечение
Вадим БегунВадим Бегун
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Жители Ачир испуганы обстановкой по коронавирусу. Фото - "[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]".

Жители Ачир испуганы обстановкой по коронавирусу. Фото - "[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]".

Жители деревни Ачиры испуганы обстановкой по коронавирусу. В социальных сетях они рассказали, что больных каждый день забирает вертолет: «Вновь бушует болезнь. Сегодня восемь человек. Болеют учителя, школьники».

Из информации, предоставленной администрацией Тобольского муниципального района, стало известно, что Ачирская средняя общеобразовательная школа закрыта на карантин уже с 30 сентября. Кстати, сегодня, 12 октября, специалисты оценят ситуацию и примут решение о дальнейшей организации образовательного процесса.

– Ачиры находятся в труднодоступном районе. Доступ сюда медицинских работников осуществляется с помощью санитарной авиации – вылеты вертолета планово осуществляются два раза в неделю. На сегодня 16 жителей этого населенного пункта проходят стационарное лечение, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

По словам медработников, коронавирус может стремительно ухудшать состояние пациента. Для этих жителей медики действуют на упреждение и по показаниям доставляют пациентов в стационар областной больницы № 3 вне зависимости от наличия подтвержденного ПЦР-теста. В случае подтверждения после обсерватора лечение осуществляется уже в моноинфекционном госпитале, если нет – в соматических отделениях.