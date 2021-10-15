В Тюменской области устранили все очаги коронавируса. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области устранили все очаги коронавируса. Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

– В настоящее время в регионе нет очагов коронавирусной инфекции. Действующие ранее очаги в МАУ «Центр» города Тобольска, в истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов и в Комплексном центре социального обслуживания населения Уватского муниципального района закрыты, – поделились хорошей новость специалисты ведомства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области решили увеличить коечный фонд для больных коронавирусом. Для этого в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» подготовили 200 коек, снова перепрофилировав его на инфекционный с 15 октября.