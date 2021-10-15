Владелица тюменского пансионата, где заживо сгорели пенсионеры, останется в СИЗО до 23 января

Владельца тюменского пансионата, где заживо сгорели пенсионеры, останется в СИЗО до 23 января. Фото из архива Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Владелица нелегального тюменского пансионата Ольга Вильямсон, где заживо сгорели пенсионеры, останется в СИЗО до 23 января. Женщина, которой предъявлено обвинение по четырем статьям (незаконное предпринимательство, причинение смерти по неосторожности, уничтожение чужого имущества по неосторожности, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), находится под стражей уже 9 месяцев.

– Очередное заседание назначено на 19 октября, – прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, трагедия в поселке Боровский случилась 9 января 2021 года. Тогда в нелегальном частном доме для престарелых случился пожар. От угарного газа задохнулись четверо пожилых мужчин и три женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сгоревший под Тюменью дом оказался нелегальным пансионатом для престарелых

Появилось видео пожара в поселке Боровский (подробнее)