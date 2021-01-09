Семь погибших тел обнаружили в сгоревшем доме по улице Трактовой в поселке Боровский Тюменского района. Трагедия случилась сегодня вечером около 17:00, 9 января.Как ранее сообщило региональное управление МЧС, на месте ЧП пожарные тушили дом и три надворные постройки 9х8м, 10х6м, 3х6 метров. Возгорание было ликвидировано спустя 40 минут после прибытия спецмашин, тогда же были обнаружены тела шести погибших, еще через 20 минут – тело седьмого погибшего. Через полчаса пожарные ликвидировали открытое горение.Как стало известно kp.ru, по предварительной информации сгоревший дом был неофициальным домом престарелых. В нем находились лежачие пенсионеры, трупы обнаружены в памперсах. Эти люди не смогли спастись – задохнулись продуктами горения. Троих живых эвакуировали еще до приезда пожарных.Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области пояснила, вызов в скорую помощь поступил в 17:04, бригада скорой помощи прибыла на место в течение 20 минут.– На данный момент дежурство еще продолжается – за оказанием медицинской помощи обращений не было, – сообщило ведомство.В соцсетях местные жители обсуждают ЧП.– Говорят, что там был нелегальный дом престарелых, все лежачие погибли, но я лично живу в Боровском, про такой дом ни разу не слышала, – пишет Елена Червева.Другие очевидцы выкладывают видео и сообщают подробности: начала на территории горела одна постройка, потом огонь перекинулся на следующую, но дом пожарные все же смогли спасти от огня.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории по Тюменской области, они выясняют причины возникновения пожара и гибели людей. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).– Следователями и криминалистами в настоящий момент проводится осмотр места происшествия, а также другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, – подчеркивает СКР.Кроме того, расследование пожара взял под личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он сообщил в своих соцсетях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемь человек погибли при пожаре в доме престарелых под ТюменьюСитуацию взял под личный контроль губернатор региона (подробнее)