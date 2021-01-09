Ужасная трагедия унесла семь жизней сегодня вечером, 9 января. В поселке Боровском Тюменского района огонь охватил частный дом по адресу ул. Трактовая, 61.Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании диспетчер спасателей принял в 16:53. Пожарные прибыли на место в 17:02, на месте они увидели, что огнем объяты три постройки: 9х8, 10х6, 3х6 метров.– Открытое горение было ликвидировано спустя час, в 17:42. Тушением пожара занимались 55 человек личного состава и 36 единиц техники, – сообщили пожарные.На месте трагедии были обнаружены сначала тела шести погибших, позже обнаружили седьмого умершего. На месте работает испытательная пожарная лаборатория по Тюменской области, ее специалисты будут выяснять причины возникновения пожара и гибели людей. По факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам Следком Тюменской области возбудил уголовное дело, следователи осматривают место происшествия, устанавливают его причины и другие обстоятельства несчастья.По предварительной информации, в сгоревшей усадьбе был неофициальный дом престарелых. Там были лежачие пенсионеры, трупы обнаружены в памперсах. Троих живых эвакуировали до приезда пожарных, а семеро погибли в доме – задохнулись продуктами горения.На трагедию незамедлительно обратил внимание губернатор Тюменской области Александр Моор. В своих соцсетях глав региона заявил, что берет расследование причин пожара на личный контроль.– Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону. Но это не вернет погибших, – сообщил губернатор. – Земляки, вновь призываю вас – будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности. Каждая потерянная человеческая жизнь – это огромное горе. Берегите себя!Он также напомнил, что перед Новым годом подобные трагедии произошли в Ялуторовском районе и Тобольске. Чтобы усилить контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности, с начала зимы сотрудники полиции и работники МЧС Тюменской области провели более 37 тысяч подомовых обходов.