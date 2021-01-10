Расследование уголовного дела по факту гибели людей на пожаре в нелегальном доме для престарелых в поселке Боровский продолжается. На данный момент известно, что 9 января в дыму задохнулись три женщины и четверо мужчин. Еще три человека были спасены.Уже известен список погибших, который оказался в распоряжении life.ru. Установлено, что умершие являлись постояльцами незаконного пансионата.1. Нефёдов Г.В., 1959 г. р.2. Лапшина Г.В., 1937 г. р.3. Черявко Г.В., 1947 г. р.4. Карманов Г.Л., 1966 г. р.5. Герасименко Г.И., 1947 г. р.6. Ермаков А.И., 1959 г. р.7. Порошин В.Б., 1959 г. р.Очевидцы сообщали, что обитателей пансионата обнаружили на кроватях в подгузниках. Это говорит о том, что люди были неходячими.Напомним, в момент пожара владелица пансионата Ольга В. Также находилась в доме с постояльцами. Женщина задержана следователями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой гибель людей.Предварительной причиной смертельного пожара в нелегальном доме престарелых могло стать неосторожное обращение с огнем.Читайте также:Семь человек погибли при пожаре в доме престарелых под ТюменьюСгоревший под Тюменью дом оказался нелегальным пансионатом для престарелыхЗадержана хозяйка сгоревшего дома престарелых под Тюменью