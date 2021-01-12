Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после трагической гибели семерых пенсионеров в пожаре, который произошел в частном пансионате в поселке Боровском Тюменской области. Это уже третье дело, которое открыли следователи. Специалисты ведомства намерены проверить действия должностных лиц и контролирующих органов.Напомним, что после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, который случился 9 января 2021 года, спасатели обнаружили тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста. Хозяйку пансионата задержали, в настоящее время она заключена под стражу.– Возгорание строений на территории домовладения обвиняемой и гибель постояльцев стали возможными из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также контролирующих органов, – уверены в Следственном комитете по Тюменской области.Специалисты ведомства заявили, что проверят деятельность должностных лиц и дадут их действиям или бездействию правовую оценку. Расследование уголовного дела продолжается.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сгоревший дом был неофициальным домом для престарелых. В нем находились лежачие пенсионеры, трупы обнаружены в памперсах. Люди не смогли спастись, задохнувшись продуктами горения. Троих живых эвакуировали еще до приезда пожарных. Женщина, хозяйка пансионата, не пострадала, она сама покинула горящий дом. Ей предъявлено обвинение сразу по двум статьям – «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСгоревший под Тюменью дом оказался нелегальным пансионатом для престарелыхПоявилось видео пожара в поселке Боровский (подробнее)Задержана хозяйка сгоревшего дома для престарелых под ТюменьюОна смогла спастись и не пострадала (подробнее)В Тюмени хозяйку нелегального дома для престарелых, где погибли семь человек, отправили в СИЗО на два месяцаЕй предъявлено обвинение сразу по двум статьям (подробнее)