Тюменца, которого обвиняют в изнасиловании мальчика на Лесобазе, оставили в СИЗО до 8 ноября. Фото - соцсети.

В Тюмени суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу 39-летнему мужчине, которого обвиняют в изнасиловании ребенка. Он будет находиться в следственном изоляторе до 8 ноября.

– Преступление местный житель совершил в подъезде одного из домов на улице Стартовой в областном центре (район Лесобаза), заманив туда 10-летнего мальчика, – сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что осудили мужчину, который избил и изнасиловал свою знакомую. До этого парочка распивала алкоголь. В какой-то момент горожанин предложил подруге уединиться, однако та ответила категорическим отказом. Тогда злоумышленник закрыл входную дверь на ключ и стал бить женщину руками по голове, лицу, в область живота и груди. Не успокоившись, он взял в руки кухонный нож и стал угрожать ей убийством.

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