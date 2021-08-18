В Тюмени мужчина признался, что надругался над мальчиком

В Тюмени мужчина признался, что изнасиловал мальчика у входа в подвал. Фото - соцсети.

Тюменские следователи предъявили обвинение 39-летнему местному жителю. Мужчину обвиняют в надругательстве над несовершеннолетним.

Инцидент произошел 16 августа около 18.00. В это время горожанин находился на лестничной площадке уличного спуска у входа в подвал в одном из домов на улице Стартовой. Там он надругался над 10-летним мальчиком.

– Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям подозреваемого задержали. Он сознался в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечении, – сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящий момент специалисты ведомства собирают доказательственную базу, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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