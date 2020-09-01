В Тюмени мужчина избил и изнасиловал подругу, приковав к дивану наручниками. Фото - pixabay.com.

В Тюмени осудили мужчину, который избил и изнасиловал свою знакомую. До этого парочка распивала алкоголь.

В какой-то момент горожанин предложил подруге уединиться, однако та ответила категорическим отказом. Тогда злоумышленник закрыл входную дверь на ключ и стал бить женщину руками по голове, лицу, в область живота и груди. Не успокоившись, он взял в руки кухонный нож и стал угрожать ей убийством.

– Осужденный приковал руки жертвы наручниками к дивану и, окончательно подавив волю тюменки к сопротивлению, изнасиловал ее. У горожанки множество телесных повреждений, в том числе переломы черепа, скул, челюсти, носа, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда.

На суде преступник признал вину, раскаялся в содеянном, а до этого активно помогал расследовать уголовное дело, а также добровольно возместил материальный ущерб и выплатил компенсацию морального вреда. Учитывая это, суд назначил наказание ниже низшего предела. Насильник отсидит в колонии общего режима три года и два месяца.