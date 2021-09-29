СКР уточняет причину смерти посетительницы аквапарка «ЛетоЛето»

ЧП на термальном курорте заинтересовался Следком Тюменской области, следователи проводят проверку. Фото: пресс-служба аквапарка "ЛетоЛето"

Тюменцы много раз жаловались на травмоопасность аквапарка «ЛетоЛето», но сегодня дошло до первой смерти: посетительница аквапарка потеряла сознание и, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. ЧП на термальном курорте заинтересовался Следком Тюменской области, следователи проводят проверку.

Как сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», женщина скончалась 27 сентября 2021 года около 14.00. Прибывшая бригада скорой помощи пыталась реанимировать пациентку, но не удалось. СКР организовала доследственную проверку.

– Назначен необходимый комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти женщины. Опрошены сотрудники администрации заведения, а также очевидцы случившегося. Проведены осмотры видеозаписей с камер наблюдения, изъята вся необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщает ведомство.

Kp.ru связалось с аквапарком: пресс-служба «ЛетоЛето» уверяет, что в заведении предприняты все меры безопасности, а смерть клиента случилась впервые.

– С момента открытия комплекс посетило около миллиона гостей, подобная трагедия произошла впервые. В аквапарке предпринимаются все необходимые меры, для того чтобы отдых гостей был комфортным и безопасным, – прокомментировали в пресс-службе термального курорта «ЛетоЛето». – Администрация аквапарка еще раз выражает искренние соболезнования родным и близким умершего, оказывает им необходимую помощь и поддержку.