Тюменский аквапарк выплатит 90 тысяч рублей посетителю за разбитый лоб. Фото: Вадим Бегун

Тюменский аквапарк выплатит крупную сумму денег посетителю, который поранился при посещении зоны активного отдыха. Так решил суд, куда с исковым заявлением обратилась курганская прокуратура, представлявшая интересы пострадавшего.

Житель Кургана 12 декабря 2020 года отдыхал на термальном курорте в Тюмени. Во время спуска с горки он ударился головой о переднюю стенку входа на нее.

– У мужчины на лбу остался рубец. Он образовался после заживления рвано-ушибленной раны. Рубец неизгладимый, то есть без хирургической помощи самостоятельно не исчезнет, – отметили в прокуратуре.

В итоге суд взыскал с юрлица в пользу курганца моральный вред в размере 60 тысяч рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 30 тысяч рублей.