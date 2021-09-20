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Происшествия20 сентября 2021 9:06

Тюменский аквапарк выплатит 90 тысяч рублей посетителю за разбитый лоб

Так решил суд
Сергей Швецов
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Тюменский аквапарк выплатит 90 тысяч рублей посетителю за разбитый лоб.

Тюменский аквапарк выплатит 90 тысяч рублей посетителю за разбитый лоб.

Фото: Вадим Бегун

Тюменский аквапарк выплатит крупную сумму денег посетителю, который поранился при посещении зоны активного отдыха. Так решил суд, куда с исковым заявлением обратилась курганская прокуратура, представлявшая интересы пострадавшего.

Житель Кургана 12 декабря 2020 года отдыхал на термальном курорте в Тюмени. Во время спуска с горки он ударился головой о переднюю стенку входа на нее.

– У мужчины на лбу остался рубец. Он образовался после заживления рвано-ушибленной раны. Рубец неизгладимый, то есть без хирургической помощи самостоятельно не исчезнет, – отметили в прокуратуре.

В итоге суд взыскал с юрлица в пользу курганца моральный вред в размере 60 тысяч рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 30 тысяч рублей.