В тюменском аквапарке во время катания с горок скончался посетитель.
Фото: Вадим Бегун
В тюменском аквапарке во время катания с горок скончался посетитель. Трагедия случилась накануне днем.
По словам очевидцев, примерно в обеденное время им сообщили, что водные аттракционы временно не работают, якобы по техническим причинам. Однако некоторые заметили ширмы около одной из горок. Приехавшие на место медики скорой помощи пробыли в аквапарке около получаса.
– Вызов поступил в 13.57, на место бригада скорой медицинской помощи прибыла спустя восемь минут после вызова. Медики проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти пациента не удалось, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что аквапарк выплатит крупную сумму денег посетителю, который поранился при посещении зоны активного отдыха. Так решил суд, куда с исковым заявлением обратилась курганская прокуратура, представлявшая интересы пострадавшего.