В тюменском аквапарке во время катания с горок скончался посетитель. Фото: Вадим Бегун

В тюменском аквапарке во время катания с горок скончался посетитель. Трагедия случилась накануне днем.

По словам очевидцев, примерно в обеденное время им сообщили, что водные аттракционы временно не работают, якобы по техническим причинам. Однако некоторые заметили ширмы около одной из горок. Приехавшие на место медики скорой помощи пробыли в аквапарке около получаса.

– Вызов поступил в 13.57, на место бригада скорой медицинской помощи прибыла спустя восемь минут после вызова. Медики проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти пациента не удалось, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что аквапарк выплатит крупную сумму денег посетителю, который поранился при посещении зоны активного отдыха. Так решил суд, куда с исковым заявлением обратилась курганская прокуратура, представлявшая интересы пострадавшего.