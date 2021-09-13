Тюменский суд рассмотрит дело о лишении родительских прав матери и отца убитой Насти Муравьевой. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени Ленинский районный суд рассмотрит дело о лишении прав родителей убитой Насти Муравьевой – Сергея и Гузель. Заседание состоится завтра, 14 сентября, в 11.00.

– С иском обратился отдел по опеке, попечительству и охране прав детства. Орган опеки просит лишить родительских прав мать и отца несовершеннолетних брата и сестры погибшей Насти, – сообщили в суде.

По информации органов опеки, родители не заботятся о здоровье детей, их нравственном воспитании, физическом и духовном развитии, и не интересуются их судьбой, передает «МегаТюмень».

Напомним, тело восьмилетней Насти Муравьевой было найдено на озере Оброчное спустя полтора месяца поисков. Виталий Бережной - предполагаемый убийца школьницы - заключен под стражу.

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