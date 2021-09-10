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Происшествия10 сентября 2021 8:58

Экс-начальник тюменского ГИБДД, торговавший водительскими правами, останется в СИЗО до 25 ноября

Под домашний арест Александра Селюнина не отпустили
Сергей Швецов
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Экс-начальник тюменского ГИБДД, торговавший водительскими правами, останется в СИЗО до 25 ноября. Фото - гибдд.рф.

Экс-начальник тюменского ГИБДД, торговавший водительскими правами, останется в СИЗО до 25 ноября. Фото - гибдд.рф.

Бывший начальник тюменского ГИБДД, которого подозревают в коррупции и торговле водительскими правами, останется в СИЗО до 25 ноября. Такое решение принял Тюменский областной суд, не удовлетворив апелляционную жалобу некогда высокопоставленного гаишника.

Как стало известно, адвокат подозреваемого просил заменить меру пресечения на домашний арест, залог или запрет определенных действий. Однако суд против: Селюнин пробудет в СИЗО весь назначенный срок.

– Смягчение меры пресечения может привести к тому, что подозреваемый станет воздействовать на свидетелей или попытается скрыться, – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области в отношении руководителя регионального управления ГИБДД Александра Селюнина и его посредника возбуждены уголовные дела. Главного гаишника региона подозревают в торговле правами. Как утверждают следователи, он через посредника шесть раз брал взятки в значительном размере.

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