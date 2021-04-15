В кабинете руководителя управления ГИБДД по Тюменской области проходят обыски. Фото - гибдд.рф.

Очередная неприятная история, в которой высокопоставленного чиновника обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением, происходит в Тюмени. Здесь силовики нагрянули к Александру Селюнину – руководителю управления ГИБДД по Тюменской области. По словам собственных источников, его могут уличить в коррупции. А ведь еще не стихло резонансное дело бывшего главы регионального управления МВД Юрия Алтынова, которого также подозревают во взяточничестве.

Как стало известно, скоро главе тюменских гаишников предъявят обвинение. Пока же Селюнин находится в следственном изоляторе.

- По факту возможной причастности к совершению противоправного деяния руководителем УГИБДД проводится служебная проверка. По результатам проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, прокомментировали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Напомним, что Александр Селюнин с 12 июля 2018 года стал исполнять обязанности руководителя ведомства, позже стал его полноправным главой. Вообще же Александр Георгиевич служит в органах внутренних дел с 2002 года. В различные годы работал в должностях дознавателя отдела по расследованию ДТП, инспектором по дознанию отдельного батальона ДПС, государственным инспектором, а также старшим инспектором по особым поручениям Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области. С 2012 по 2016 год возглавлял отдел ГИБДД городской полиции.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областной столице судят бывшего начальника управления МВД по Тюменской области. Уголовное дело против Юрия Алтынова было возбуждено по обвинению во взятках, которые ему передавали друзья – iPhone X, часы и сумку Montblanc. Общая сумма составила 400 тысяч рублей.

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