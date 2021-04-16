Главного тюменского гаишника, уличенного в торговле правами, заключили под стражу. Фото - гибдд.рф.

Главного тюменского гаишника Александра Селюнина, уличенного в торговле правами, заключили под стражу. Ту же меру наказания применили и к его посреднику.

Как ранее рассказали следователи, с августа по октябрь 2020 года граждане, желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов, обращались к посреднику, который получал от них деньги. Тот передавал просьбу начальнику местного УГИБДД. Селюнин, в свою очередь, давал незаконные указания своим подчиненным, чтобы те приняли экзамены без их сдачи.

Сегодня, 16 апреля, Ленинским районным судом Тюмени рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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