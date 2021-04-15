Начальника управления ГИБДД по Тюменской области обвиняют в торговле водительскими правами

В отношении начальника управления ГИБДД по Тюменской области возбуждено уголовное дело. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области в отношении руководителя регионального управления ГИБДД Александра Селюнина и его посредника возбуждены уголовные дела. Главного гаишника региона подозревают в торговле правами. Как утверждают следователи, он через посредника шесть раз брал взятки в значительном размере.

Как выяснилось, их причастность силовики обнаружили, когда расследовали уголовное дело в отношении начальника межрайонного отдела ГИБДД регистрационной экзаменационной работы управления МВД России по Тюменской области, которого также обвиняют в аналогичных преступлениях.

Александра Селюнина обвиняют в торговле правами. Фото - гибдд.рф.

– С августа по октябрь 2020 года граждане, желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов, обращались к посреднику, который получал от них деньги. Тот передавал просьбу начальнику местного УГИБДД. Селюнин в свою очередь давал незаконные указания своим подчиненным, чтобы те приняли экзамены без их сдачи, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время главный тюменский гаишник задержан. Решается вопрос о мере пресечения обоих подозреваемых. А пока специалисты допрашивают свидетелей, проводятся обыски в доме Селюнина и в его служебном кабинете.

Также стало известно, что полицейские проводят служебную проверку по делу о возможном взяточничестве. Если вина будет доказана, то Селюнина уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, он понесет наказание в соответствии с законодательством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В кабинете руководителя Управления ГИБДД по Тюменской области проходят обыски

Главу ведомства подозревают во взяточничестве (подробнее)

В Тюмени проводят служебную проверку по делу о возможном взяточничестве главы местного управления ГИБДД

Если факты подтвердятся, Селюнина уволят (подробнее)