В Тюмени проводят служебную проверку по делу о возможном взяточничестве главы местного управления ГИБДД. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени полицейские проводят служебную проверку по делу о возможном взяточничестве руководителя регионального управления Госавтоинспекции Александра Селюнина. Сегодня, 15 апреля, в его офис нагрянули силовики и проводят там обыски. Сам главный гаишник области помещен в следственный изолятор.

– По результатам проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и он понесет наказание в соответствии с законодательством. Его руководителей также привлекут к дисциплинарной ответственности, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областной столице судят бывшего начальника управления МВД по Тюменской области. Уголовное дело против Юрия Алтынова было возбуждено по обвинению во взятках, которые ему передавали друзья – iPhone X, часы и сумку Montblanc. Общая сумма составила 400 тысяч рублей.

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