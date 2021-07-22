Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 22 июля 2021 года: новый очаг COVID-19

В Тюменской области обнаружили новый очаг коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 июля. Количество заболевших увеличилось на 263 и составило 43 829 человек, 6 скончались.

В Тюменской области реализовали уже 90% доз вакцины от коронавируса. Первый тур вакцинации прошли 441 620 жителей области, 301 571 из них привиты вторым компонентом.

В тюменских моногоспиталях станет больше коек для больных коронавирусом. Это связано с увеличением количества заразившихся, которым требуется стационарное лечение.

В Тюменской области обнаружили новый очаг коронавируса. На этот раз не повезло представителям управляющей компании «Север». Там заболели сразу пять сотрудников из шестнадцати.

За последние сутки в России выявлено 23 704 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 783 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 584 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 030 240 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 150 705 летальных исходов, выздоровели 5 404 797 человек.