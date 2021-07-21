В Тюменской области реализовали уже 90% доз вакцины от коронавируса. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области реализовали уже 90% доз вакцины от коронавируса. Первый тур вакцинации прошли 441 620 жителей области, 301 571 из них привиты вторым компонентом.

– Поставки происходят регулярно, поэтому у жителей области есть возможность в удобное время по записи привиться в поликлинике или в порядке живой очереди – во временных пунктах. Чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис, – рассказали в оперштабе.

В мобильных пунктах процедуру проводят сотрудники государственных медучреждений после обязательного медосмотра пациента. График работы временных пунктов вакцинации Тюмени размещен на сайте takzdorovo-to.

На сегодня общее число поступившей в регион вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) – 452 497 доз, ЭпиВакКорона – 31 850, КовиВак – 1 610 доз.