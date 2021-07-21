В тюменских моногоспиталях станет больше коек для больных коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменских моногоспиталях станет больше коек для больных коронавирусом. Это связано с увеличением количества заразившихся, которым требуется стационарное лечение.

– Моноинфекционный госпиталь на 80 койко-мест на этой неделе развернут на базе поликлиники в Тобольске. В целом на территории региона запущено 16 моноинфекционных стационаров на 2 840 коек, занятость составляет 86,8 процента, – сообщили в оперштабе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области реализовали уже 90% доз вакцины от коронавируса. Первый тур вакцинации прошли 441 620 жителей области, 301 571 из них привиты вторым компонентом.

Поставки происходят регулярно, поэтому у жителей области есть возможность в удобное время по записи привиться в поликлинике или в порядке живой очереди во временных пунктах.